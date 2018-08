Cinema: Shailene Woodley naufraga in Resta con me

LOS ANGELES, 28 AGO - Arriva al cinema in Italia (in oltre 300 sale distribuito da 01 Distribution in collaborazione con Leone Film Group) Resta con me, il film tratto da una storia vera che vede protagonista Shailene Woodley (Paradiso Amaro, Divergent) nei panni di Tami Oldham, la skipper che nell'estate del 1983, insieme al fidanzato Richard, fu vittima di un terribile naufragio. La barca a vela sulla quale viaggiavano fu colpita da uno dei più catastrofici uragani della storia recente, l'uragano Richard. Ne seguirono quarantun giorni passati alla deriva, in una zona fuori dalle rotte di navigazione, senza la prospettiva di mandare un SOS e ottenere aiuto. Diretto dal regista islandese Baltasar Kormáku, Resta con me è una storia di resilienza e amore: "Per me è soprattutto una storia d'amore - racconta Shailene Woodley - E' certo una storia di sopravvivenza ma indubbiamente l'amore ha un ruolo fondamentale". La storia di Tami, spiega l'attrice, ha cambiato la sua relazione con l'acqua: "Ho sempre avuto una relazione profonda con l'oceano, sono cresciuta in California, in riva al mare e quindi ho un'affinità da sempre, ma certo non ho mai provato una connessione emotiva così forte come quella che ho sentito con questa esperienza, si è trattato di un'unione, di una continua comunicazione. E' capitato anche a me di subire un incidente in mare, niente di così clamoroso ma, com'è successo a Tami, quell'episodio ha rafforzato il mio legame con l'oceano anziché troncarlo". Ma ci sono altre somiglianze con la vera Tami: "Entrambe siamo spiriti liberi. Entrambe abbiamo girato il mondo zaino in spalla e condividiamo la stessa voglia di entrare in contatto con culture diverse dalla nostra". Shailene però non sa andare a vela, anche se ha preso lezioni per ottenere la parte: "Per essere credibile, cerco sempre di fare in modo che chi ha una determinata abilità non si senta offeso dal mio modo di interpretare quelle capacità. Prima di girare questo film sono sempre andata su barche a motore".