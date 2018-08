Farnesina, Stati Ue concordi, è necessario cambiare Sophia

ROMA, 28 AGO - Anche se "la persistenza di alcuni nodi da sciogliere a livello politico ha fatto sì che oggi, come peraltro previsto, non si siano potuti registrare significativi passi avanti" sulla revisione della missione EunavForMed Sophia, nella riunione degli ambasciatori del Cops a Bruxelles "gli Stati membri hanno concordato sulla necessità di rivedere il piano operativo, incluse le regole d'ingaggio della missione in tempi brevi". E' quanto affermano fonti della Farnesina interpellate dall'ANSA al riguardo.