A14, code e rallentamenti sud Marche

ANCONA, 28 AGO - Nella tarda mattinata e nel pomeriggio si sono formate code e rallentamenti nel tratto marchigiano dell'A14, tra Pedaso e Grottammare, interessato dai lavori nella galleria 'Castello' a Grottammare, danneggiata da un violento incendio nei giorni scorsi. Al momento si sono formati 7 km di coda in direzione nord, mentre sulla carreggiata sud il flusso veicolare procede a singhiozzo, con fermate disposte dalla polizia stradale. Nessun casello è stato chiuso e non è stata introdotta l'uscita obbligatoria. Intanto sono stati completati i lavori di asfaltatura del tratto interessato dall'incendio e sono in corso accertamenti statici sulla galleria, che nei prossimi giorni dovrebbe essere riaperta alle sole auto. Per i lavori definitivi nel tunnel ci vorranno altri giorni.