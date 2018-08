Aston Martin scalda motori per Borsa, atteso domani annuncio

NEW YORK, 28 AGO - Aston Martin potrebbe annunciare nelle prossime ore la sua intenzione di quotarsi in Borsa. Secondo indiscrezioni, l'annuncio e' atteso per mercoledi' in coincidenza con i risultati trimestrali. Aston Martin punterebbe a una valutazione di 5 miliardi di sterline con l'initial public offering al London Stock Exchange.(ANSA).