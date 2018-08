Mal di gola per 10, evacuata casa salute

BOLOGNA, 28 AGO - Un improvviso bruciore alla gola, avvertito da una decina di persone, ha reso necessario evacuare e sospendere tre ore le attività alla Casa della Salute Navile di via Svampa, a Bologna. Cosa sia stato a provocare il malessere è rimasto un mistero, poiché le verifiche di Vigili del Fuoco e Arpae non hanno rilevato nulla di anomalo. Il problema si è verificato alle 12.30 al primo piano, dove 10 cittadini e operatori hanno sentito l'irritazione. L'intero piano è stato areato e sgomberato - spiega l'Ausl - e sono stati allertati 118, Vigili del Fuoco, il Dipartimento di Sanità Pubblica e Arpae. Gli operatori del 118, sul posto in 10 minuti, hanno visitato 8 adulti e 2 bambini), riscontrando lievi mal di gola risolti in pochi minuti. Le verifiche hanno rilevato il regolare funzionamento degli impianti e nessun inquinante. Al termine, alle 15.30, le attività sono riprese regolarmente con l'unica eccezione del Centro di Salute Mentale, i cui servizi sono stati garantiti dagli ambulatori di Viale Pepoli.