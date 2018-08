Da autore saggio su resilienza fondi bus

SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 28 AGO - Il sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei ha ricevuto il prof. Giammario Borri, sfollato 2 volte e autore de "La rosa del mio giardino", un piccolo saggio su "come supportare la fragilità post sisma e alimentare la speranza nell'area dei Sibillini" dalla cui vendita sono stati ricavati i fondi necessari al Comune per completare l'acquisto di un pulmino da nove posti con pedana per portatori di handicap utile agli spostamenti degli ospiti del Centro diurno "Il Girasole" e per altre necessità dell'ufficio Servizi Sociali. "La donazione del prof. Borri - spiega il sindaco Piermattei - ha tanti significati importanti visto che da terremotato 'fuori casa' ha saputo interpretare questa situazione con coraggio e ottimismo, sintetizzando in un piacevole scritto le tante sensazioni che accomunano i terremotati che, come lui, sono stati costretti a lasciare la loro abitazione. Con il suo saggio ha saputo sostenere psicologicamente tanti lettori regalando un sorriso prezioso".