Usa: Melania pianta albero in tacchi alti

NEW YORK, 28 AGO - Melania Trump pianta un albero in tacchi a spillo e vestitino a fiori e l'ironia sui social media si scatena. La buccia di banana per la First Lady e' arrivata durante una cerimonia ieri alla Casa Bianca nella quale Melania ha scavato il terreno con una zappa per piantare un campione proveniente dalla quercia originale di Dwight David Eisenhower, albero voluto nel giardino della East Wing da Jaqueline Kennedy. Alla cerimonia, in collaborazione con la White House Historical association presidential sites summit, era presente anche Mary Jean Eisenhower, nipote del 34mo presidente degli Stati Uniti. Scavare il terreno e' solitamente un'operazione che richiede scarpe e abbigliamento da lavoro e non certo da passerella. Critiche e ironie non si sono fatte attendere in rete, dove la foto che immortala la moglie del presidente ha sbancato. "In tacchi a spillo alti 10 cm. Niente ha piu' senso", gli ha fatto eco un altro. "Flotus e' davvero profondamente devota ai suoi tacchi alti", e' un altro commento.