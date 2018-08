Giudice B: 3 turni a Gastaldello e Greco

ROMA, 28 AGO - Il giudice sportivo della Lega di Serie B ha usato il pugno duro nei confronti di Daniele Gastaldello del Brescia, infliggendogli tre giornate di squalifica. Il giocatore, "al 24' st, con il pallone non a distanza di gioco e in reazione a un fallo subito, ha colpito con un pugno al viso un calciatore del Perugia". Anche Leandro Greco della Cremonese è stato fermato per tre turni, dopo "avere, al 7' st, colpito con una violenta manata al volto un calciatore del Pescara". Golemic (Crotone) e Marras (Pescara), invece, sono stati fermati per una partita. L'allenatore del Foggia, Gianluca Grassadonia, è stato squalificato per una giornata e multato di 3 mila euro "per avere, al 34' st, contestato platealmente l'operato arbitrale, uscendo dall'area tecnica e urlando all'indirizzo del direttore di gara espressioni irriguardose; inoltre, all'atto dell'allontanamento, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del IV Ufficiale, al quale indirizzava espressioni irriguardose". Stefano Colantuono è stato diffidato.