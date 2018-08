Siria: fonti, Turchia invia rinforzi militari a nord Aleppo

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 AGO - La Turchia ha inviato rinforzi di truppe e rifornimenti militari nel nord della Siria in vista dell'offensiva russo-governativa-iraniana contro la regione di Idlib, confinante con la Turchia e dove le forze di Ankara esercitano la loro influenza su gruppi armati locali. Secondo fonti locali a Tell Rifaat e Manbij, a nord di Aleppo, sono arrivate nelle ultime 24 ore colonne di automezzi militari carichi di soldati, armamenti e munizioni. Il prossimo 7 settembre si svolgerà in Iran un vertice tra Iran, Russia e Turchia proprio per discutere della situazione nel nord-ovest della Siria, in particolare del destino della regione di Idlib. Qui operano anche gruppi qaidisti e jihadisti, definiti terroristi dalla Russia, dall'Iran e dal governo siriano. L'Onu afferma che l'offensiva annunciata su Idlib potrebbe causare la fuga forzata di circa 700mila civili verso la Turchia.