Crollo ponte: Martina, governo sciacallo

ROMA, 28 AGO - "Di fronte a casi come quello di Genova bisogna unire il Paese, non dividerlo. Lo sciacallaggio che è stato fatto su Genova è stato vergognoso. Mi spiace perché il governo non si è dimostrato all'altezza della responsabilità che hanno. Noi possiamo prendere fischi, ma quello che si lascia con i comportamenti del governo è lo strappo con le istituzioni, quello che resta è la diffidenza dei cittadini verso lo Stato". Lo dichiara il segretario nazionale del Partito democratico Maurizio Martina ospite ad Agorà.