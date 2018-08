Di Francesco operato dopo pugno panchina

ROMA, 28 AGO - Operazione alla mano al mattino, direzione dell'allenamento al pomeriggio. La giornata di Eusebio Di Francesco si è aperta con una visita a Villa Stuart per 'sistemare' la mano sinistra, dopo il pugno rifilato alla panchina nel corso della ripresa della partita di ieri contro l'Atalanta. L'allenatore della Roma è stato operato per la frattura del quinto metacarpo della mano sinistra ma, alle 16,45, sarà regolarmente in campo a Trigoria per guidare il primo allenamento della squadra in vista dell'impegno di venerdì contro il Milan. A San Siro non ci sarà di certo Florenzi, che tuttavia ha tirato un sospiro di sollievo dopo gli accertamenti effettuati in seguito al problema al ginocchio sinistro (quello già operato due volte per la rottura del crociato) che lo ha portato a chiedere il cambio con l'Atalanta. Gli esami hanno escluso lesioni, confermando un trauma distrattivo che dovrebbe tenerlo fuori al massimo per un paio di settimane. Rientro previsto, quindi, dopo la sosta del campionato per le Nazionali.