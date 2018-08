Colpi arma da fuoco esplosi a Napoli

NAPOLI, 28 AGO - Quattro colpi di pistola sono stati rinvenuti la scorsa notte in vico Montecalvario, nel centro storico di Napoli. Sono in corso indagini della polizia. Secondo i primi accertamenti i quattro colpi d'arma da fuoco sarebbe stati esplosi nel corso di una lite avvenuta per vicende private. I poliziotti stanno lavorando per identificare il responsabile.(ANSA).