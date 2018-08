A14: uscita obbligatoria Ancona sud

ANCONA, 27 AGO - Code di 17 km 'a fisarmonica' in direzione nord sull'A14 nel tratto tra Grottammare e Porto San Giorgio e, verso sud, uscita obbligatoria ad Ancona sud (ed eventualmente Civitanova Marche), con ritorno in autostrada a Grottammare fino alle 21. Si è fatta nuovamente critica nel pomeriggio la situazione della viabilità tra Marche e Abruzzo per i lavori di ripristino della galleria 'Castello' a Grottammare danneggiata da un incendio due giorni fa. Da ieri sera si viaggiava a doppio senso sulla carreggiata nord. Di fronte alla criticità riscontrate, nel pomeriggio si è riunito presso la Prefettura di Ancona il Comitato Operativo Viabilità (Cov). L'uscita obbligatoria ad Ancona sud si è resa necessaria per liberare la corsia nord, dove il traffico del controesodo è ancora sostenuto, e contestualmente alleggerire la pressione sulla viabilità ordinaria (SS16) e i caselli minori. Impartite disposizioni alle forze di polizia per il presidio delle principali intersezioni, garantita l'assistenza ai viaggiatori.