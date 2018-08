Tre bimbi intossicati dal monossido

PALERMO, 27 AGO - Tre bambini sono stati ricoverati al pronto soccorso pediatrico del Cervello a Palermo perchè intossicati da monossido di carbonio. I tre di di 12, 8 a 2 anni si sono sentiti male mentre erano in casa con i genitori in via Euridice a Mondello borgata di Palermo. Secondo una prima ricostruzione la casa era senza energia elettrica e gli elettrodomestici e le lampadine erano alimentati da un gruppo elettrogeno che si trovava nei pressi dell'appartamento. E' da accertare come mai lo scarico del gruppo elettrogeno sia finito in casa. I piccoli in ospedale sono stati trattati in camera iperbarica. Le loro condizioni sono stabili e saranno dimessi nei prossimi giorni. Anche i genitori sono stati visitati, ma non sono stati ricoverati. Indaga la polizia.