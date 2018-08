Cortina, cascata Rozes "fuori stagione"

VENEZIA, 27 AGO - E' riapparsa oggi, per una "sorpresa" fuori stagione, la cascata della Tofana di Rozes sopra Cortina D'Ampezzo, solitamente un segnale dell'arrivo dell'estate, a giugno. Il fenomeno tradizionalmente segna l'arrivo del disgelo nella conca ampezzana in alta quota, grazie allo scioglimento del nevaio sulla vetta della Rozes, lungo la parete sud, a 3.225 metri di quota. La spettacolare cascata d'acqua si butta a capofitto per alcune centinaia di metri, ben visibile anche da fondovalle, poi sparisce nel prosieguo della bella stagione. La ricomparsa della cascata è da attribuire alle nevicate cadute nel fine settimana, per il passaggio del fronte freddo, seguite oggi da un rialzo di temperatura. Il lieve manto di neve si è così sciolto, regalando ai turisti e ai residenti lo spettacolo anche a fine agosto. (ANSA).