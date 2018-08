Trump, accordo commerciale con Messico

NEW YORK, 27 AGO - Donald Trump annuncia un accordo commerciale con il Messico. Un'intesa che manda in pensione il nome 'Nafta', ovvero North American Free Trade Agreement. Lo annuncia il presidente americano dallo Studio Ovale. Definendo l'accordo commerciale con il Messico ''positivo'' per tutti e due i paesi, Trump assicura che in base all'intesa il Messico lavorera' con gli Stati Uniti al confine e sull'agricoltura, due temi cari al popolo di Trump. Le trattative con con il Canada inizieranno ''praticamente subito'' aggiunge il presidente americano. Secondo indiscrezioni, il ministro degli esteri canadese sarebbe gia' in volo verso Washington.