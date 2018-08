Migranti: sindaco Rocca Papa a Pontefice, pronti a ospitarli

ROMA, 27 AGO - "Questa mattina ho inviato una lettera al Santo Padre, con la quale ho ricordato che Rocca di Papa è sempre stata pronta ad accogliere e a sostenere coloro che si trovano in una situazione di difficoltà". Così in una nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune il sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini. "Nelle prime ore di questa mattina - spiega - abbiamo appreso dalle agenzie di stampa e dai telegiornali che circa cento dei migranti a bordo della nave Diciotti, per volontà della Santa Sede, saranno ospitati a 'Mondo Migliore', Centro di Accoglienza Straordinaria (Cas) che si trova qui a Rocca di Papa". I migranti andranno così nella struttura a Rocca di Papa, gestita dalla cooperativa Auxilium. Sulla pagina facebook del Comune, tuttavia, è esplosa la protesta di alcuni residenti, contrari all'arrivo dei migranti: "Portano malattie, infastidiscono le donne, la città ha già molti problemi, se li tenga il Vaticano", scrivono.