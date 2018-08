Russia: Navalni condannato a 30 giorni dietro le sbarre

MOSCA, 27 AGO - L'oppositore Alexiei Navalni è stato condannato a 30 giorni di carcere amministrativo per una protesta anti-Putin svoltasi sette mesi fa, ovvero lo scorso 28 gennaio. La sentenza impedirà al dissidente di partecipare alle proteste contro l'aumento dell'età pensionabile che sta organizzando in tutta la Russia per il 9 settembre.