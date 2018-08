Rohingya: Facebook chiude account capo militare birmano

YANGON, 27 AGO - Il capo delle forze armate della Birmania è tra i 20 individui e organizzazioni che Facebook ha annunciato di volere bandire dal suo sito al fine di "prevenire la diffusione di odio e disinformazione". L'iniziativa è stata decisa dopo che il gigante dei social media è stato criticato per essere stato usato per infiammare il conflitto etnico e religioso nel Paese, in particolare contro i musulmani Rohingya. Facebook ha spiegato di avere preso di mira pagine e account che sostenevano di fornire notizie e opinioni indipendenti, mentre promuovevano segretamente i messaggi dell'esercito del Myanmar.