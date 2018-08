Cinema: incassi, esordio boom di Hotel Transylvania 3

ROMA, 27 AGO - Esordio boom per Hotel Transylvania 3 che in 5 giorni di programmazione mette a segno 5 milioni 29 mila euro (3 milioni 986 mila nel week end) e balza in testa alla classifica dell'ultimo box office di agosto in Italia. Spodestato il cinecomic Ant-Man and the Wasp, che pur in calo del 31% guadagna altri 809 mila euro, raggiungendo un totale di 3 milioni 732 mila. Terza la commedia Come ti divento bella con Amy Schumer, che debutta con 666 mila euro nel fine settimana (889 mila in 5 giorni). Slitta quarto Shark - Il primo squalo che ha messo via 552 mila euro per un risultato complessivo di 4 milioni 312 mila euro. Le altre new entry nella top ten sono Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno con Sylvester Stallone (quinto con 292 mila euro in 5 giorni), l'horror thriller soprannaturale La settima musa (sesto con 280 mila euro totali) e l'eroico Fire Squad - Incubo di fuoco che mette in cascina 206 mila euro).