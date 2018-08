Giampaolo, Samp in futuro sarà forte

UDINE, 26 AGO - "Usciamo sconfitti però l'Udinese ha vinto con una squadra che può diventare forte in futuro". Lo dice il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, commentando la sconfitta patita al Friuli. "Abbiamo sofferto all'inizio una buona condizione dell'Udinese, una buona gamba, una buona copertura del campo e qualche ripartenza di troppo - aggiunge - siamo stati bravi a rimanere attaccati alla partita, a non compromettere il risultato. La squadra mi è piaciuta nell'ultima mezz'ora perché non ha perso lucidità. Probabilmente avremmo meritato anche il pari. Anche se la sconfitta è fastidiosa, qualche attenuante l'avevamo, ma si riparte dall'atteggiamento del finale: la squadra - conclude Giampaolo - non si è mai rassegnata alla sconfitta, proponendo calcio in maniera lucida".