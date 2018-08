Serie A: pari Inter, viola a valanga

ROMA, 26 AGO - L'Inter pareggia 2-2 col Torino a San Siro in uno degli incontri del secondo turno di serie A. Perisic e De Vrij in gol per i nerazzurri, raggiunti poi dalle reti di Belotti e Meite. Il Genoa batte 2-1 l'Empoli, sconfitta invece la Sampdoria, ko 1-0 a Udine. Finisce 0-0 Frosinone-Bologna, Cagliari e Sassuolo pareggiano 2-2. La Fiorentina batte 6-1 il Chievo, che resta a quota zero con Milan, Lazio e Samp. Domani il programma della giornata - che aveva già archiviato Juve-Lazio 2-0, Napoli-Milan 3-2 e Spal-Parma 1-0 - si conclude con Roma-Atalanta.