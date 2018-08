Premi: A Genovesi e Lupo, ex aequo, il Viareggio-Repaci 2018

VIAREGGIO (LUCCA), 26 AGO - Sono Fabio Genovesi con 'Il mare dove non si tocca' (Mondadori) e Giuseppe Lupo con 'Gli anni del nostro incanto' (Marsilio), i vincitori ex aequo della sezione narrativa della 89esima edizione del Premio Viareggio Rèpaci. A Roberta Dapunt, con 'Sincope' (Einaudi), è andato il premio per la sezione poesia mentre Guido Melis, con 'La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello stato fascista' (Il Mulino) il premio per la sezione Saggistica. I vincitori sono stati annunciati, in una gremitissima piazza Mazzini, dal conduttore della serata Tiberio Timperi, insieme al sindaco del Comune di Viareggio (Lucca) Giorgio Del Ghingaro e a tantissimi ospiti, tra autorità e normali cittadini, chiamati a rappresentare la città in questa occasione speciale. La giuria era presieduta da Simona Costa, mentre Costanza Geddes Da Filicaia era la segretaria letteraria.