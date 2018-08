Cinema: Crazy & Rich ancora al top degli incassi Usa

ROMA, 26 AGO - Con un incasso in questo weekend di 25 milioni di dollari è ancora Crazy & Rich, il film di Jon M. Chu, il re del box office americano, seguito dall'horror Shark il primo squalo (The Meg) che alla sua terza settimana di programmazione nelle sale Usa raccoglie altri 13 milioni di dollari per un totale che supera i 105 milioni (sempre sotto all'investimento iniziale che è stato di 130 milioni di dollari). In terza posizione, unica novità tra i primi cinque titoli, si piazza l'umorismo scorretto di Pupazzi senza gloria la commedia horror con Melissa Mc Carthy ambientata in un mondo dove umani e pupazzi convivono (da noi esce il 18 ottobre) che nel suo primo weekend di programmazione incassa 10 milioni di dollari a fronte di un budget di 40. Quarto, nelle sale Usa già da cinque settimane, Mission Impossible Fallout, sesto capitolo della saga con Tom Cruise che con gli 8 milioni di questa settimana arriva a quasi 194 milioni di dollari (Da noi esce il 29 agosto). Quinto il Ritorno al bosco dei 100 acri, sequel di Winny the Pooh che alla sua quarta settimana di programmazione raccoglie 6,4 milioni per un totale di 77,6. Nelle nostre sale si vedrà a partire dal 30 agosto.