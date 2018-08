Serie B: Verona-Padova 1-1

VERONA, 26 AGO - Derby vivace e combattuto al Bentegodi, con un 1-1 finale che e' la fotografia di un Verona-Padova senza vinti ne' vincitori. In avvio in casa Hellas Di Carmine nel tridente d'attacco. Per il Padova Bisoli si affida alla coppia d'attacco composta dai giovani Bonazzoli e Clemenza. Nel primo tempo gran gol di Almici su punizione, mentre il pareggio padovano e' firmato in acrobazia da Ravanelli. Nella prima frazione meglio il Padova. Poche le conclusioni dei gialloblù, mentre Silvestri e' decisivo su Capelli. Nel secondo tempo cresce il Verona ma a Bonazzoli viene annullato un gol per fuorigioco dubbio. Caracciolo prima di destro, poi di testa va vicino al vantaggio e nel finale il neoentrato Pazzini sfiora la rete della vittoria, bravo Merelli nella parata.