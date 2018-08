E' morto il drammaturgo Neil Simon

ROMA, 26 AGO - E' morto a 91 anni in una clinica di Manhattan per le complicazioni di una polmonite lo scrittore e drammaturgo Neil Simon. Lo annuncia il suo amico Bill Evans. Nato a New York il 4 luglio del 1927, Simon è stato tra i più prolifici e acclamati autori teatrali della seconda metà del Novecento. Tanti i suoi lavori adattati per il cinema, tra cui A piedi nudi nel parco, La strana coppia, i ragazzi irresistibili. Partito come autore televisivo, ha al suo attivo più di 40 commedie rappresentate a Broadway sin dal 1961. Si va dall'humor anni '60 (A piedi nudi nel parco, La strana coppia, Appartamento al Plaza) ai lavori più introspettivi e autobiografici degli anni '70 e '80 (Il prigioniero della Seconda Strada, Capitolo secondo, Biloxi Blues, Risate al 23º piano). Nella lunga carriera ha scritto anche libretti di opere musicali e sceneggiature cinematografiche dando voce alla middle-class americana. Ha avuto 4 mogli. La seconda, l'attrice Marsha Mason, è stata spesso protagonista delle sue commedie.