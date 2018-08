Maltempo:esonda Grava,rientro normalità

TRIESTE, 26 AGO - Sta rientrando alla normalità la situazione nel comune di Caneva (Pordenone) dopo l'esondazione del torrente Grava, che ha allagato la frazione di Fratta e numerose vie comunali. Al momento si registrano alcuni danni materiali in alcune abitazioni. Sul posto i volontari della Protezione civile del gruppo comunale di Caneva e di alcuni comuni limitrofi. Un sopralluogo è stato effettuato anche dal vice Presidente del Fvg, Riccardo Riccardi, e dal Direttore centrale della Protezione Civile regionale, Amedeo Aristei. "Abbiamo deciso di intervenire immediatamente" con un provvedimento urgente che riguarda il torrente Grava - ha annunciato Riccardi - "firmerò un decreto per la demolizione e il rifacimento di un ponte che rappresenta un collo di bottiglia". Nel corso della mattina in regione sono state registrate ancora piogge da moderate ad abbondanti, Bora da sostenuta a forte sulla costa e qualche nevicata oltre i 1.700 metri circa. L'allerta meteo sta però giungendo al termine.