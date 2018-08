Scontro tra auto, un morto e tre feriti

CAGLIARI, 26 AGO - Un morto e tre feriti lievi. È il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Domusnovas. Ha perso la vita Paolo Pisu, 54 anni, di Villamassargia. Feriti lievemente il figlio di 25 anni che viaggiava sulla Fiat Punto con la vittima e gli occupanti di una Citroen. L'incidente è avvenuto alle 11,30 all'incrocio tra via Stazione e la Provinciale 87. La Fiat Uno proveniente da Villamassargia arrivata all'incrocio con via Stazione si è scontrata con la Citroen. Nel violentissimo impatto il 54enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze del 118. I medici hanno visitato i tre feriti, le loro condizioni non sono gravi. Le due auto sono state sequestrate.