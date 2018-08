Moto: Gb, Vinales il più veloce nel warm up sull'asciutto

ROMA, 26 AGO - Maverick Vinales ha segnato il miglior tempo (2:01.980) nel warm up di Silverstone di MotoGp, che si correrà alle 12.30 suo circuito britannico, orario anticipato per evitare le possibili piogge previste nel pomeriggio. Lo spagnolo della Yamaha, che ha corso insieme ai suoi colleghi su pista asciutta, ha preceduto Andrea Dovizioso (Ducati), Marc Marquez (Honda) e il poleman Jorge Lorenzo (Ducati). Decimo tempo per Valentino Rossi sull'altra Yamaha.