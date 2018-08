Usa, morto il senatore repubblicano John McCain

NEW YORK, 26 AGO - Il senatore repubblicano John McCain è morto all'età di 81 anni. Il decesso è avvenuto in Arizona, alle ore 16.28 minuti. McCain combatteva da tempo contro un aggressivo tumore maligno al cervello e aveva annunciato solo lo scorso venerdì di aver deciso di sospendere le cure. Il presidente americano, Donald Trump, ha espresso il proprio 'affetto e più profondo rispetto alla famiglia'. Barack Obama ha ricordato che con il senatore condivideva "la fedeltà a qualcosa di più alto, ovvero agli ideali per cui generazioni di americani e immigrati hanno combattuto, manifestato e fatto sacrifici. John McCain - ha detto Obama - è stato un coraggioso, che ci ispira". (ANSA).