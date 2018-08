Migranti: Salvini indagato dalla Procura di Agrigento

ROMA, 25 AGO - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato indagato dalla Procura di Agrigento che ha trasmesso i relativi atti alla competente Procura di Palermo per il successivo inoltro al tribunale dei ministri del capoluogo. Con lui è stato indagato anche un capo di gabinetto. I reati contestati sono sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale. "Indagano un ministro che difende i confini del Paese. E' una vergogna" ma "non ci fermeranno", ha affermato Salvini parlando dalla festa della Lega di Pinzolo. "Tale procedura - spiega la Procura - prevista e imposta dalla legge costituzionale del 1989, permetterà con tutte le garanzie e le immunità previste dalla medesima legge di sottoporre a un giudice collegiale specializzato le condotte poste in essere dagli indagati nell'esercizio delle loro funzioni, uno dei quali appartenente ai qualificati soggetti indicati all'articolo 4 della norma costituzionale". Ogni eventuale valutazione dovrà essere sottoposta all'autorizzazione della competente Camera.