Rientrata esondazione del Seveso

MILANO, 25 AGO - "Esondazione rientrata poco prima delle 21. In tutto è durata circa 25 minuti". Ne dà notizia l'Assessore alla Mobilità e all'Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli, spiegando su facebook che al momento è allagata solo la corsia centrale di viale Fulvio Testi in direzione della periferia e la corsia laterale in direzione del centro. "Fortunatamente la durata breve ha limitato molto i disagi" commenta Granelli. Il maltempo ha causato disagi in varie zone di Milano, dove i vigili del fuoco stanno intervenendo per alcuni allagamenti in cantine e box dovute al forte temporale che si è scatenato in città intorno alle 20.