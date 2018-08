Ue: Tajani, isolamento Italia già c'è

MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 25 AGO - "Mi pare che ci sia già isolamento europeo per l'Italia". Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani a margine dell'incontro al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta (LU). "Il primo ministro - ha aggiunto Tajani - aveva detto che aveva risolto tutti i problemi, che c'era solidarietà da parte degli altri Paesi. Mi sembra che questo risultato non ci sia. Abbiamo visto quello che è successo ieri, quindi un fallimento clamoroso. Speriamo che le cose vadano meglio per il futuro: se si riforma Dublino non capiteranno più cose che stanno capitando in questi giorni a Catania".