Migranti:inizia sbarco 17 dalla Diciotti

CATANIA, 25 AGO - E' iniziato intorno alle 18 lo sbarco dalla nave Diciotti per emergenza medica di 17 dei 150 migranti che sono sul pattugliatore della Guardia Costiere da cinque giorni ormeggiato a Catania. Sarebbero dovuti scendere 11 donne e 6 uomini ma 5 donne hanno scelto di non lasciare la nave perchè sono con dei familiari e hanno preferito rimanere a bordo con loro. I primi a scendere sono stati tre uomini, seguiti da una donna. Tutti vengono 'fotosegnalati', uno per uno, come previsto, alla fine della scaletta e poi fatti salire su ambulanze e mezzi della Croce rossa italiana che sono in colonna sul molo di Levante e che partono scortati dalla polizia di Stato e dalla guardia costiera fino all'ospedale Garibaldi di Catania.