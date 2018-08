Scontro auto-tramvia: ripreso servizio

FIRENZE, 25 AGO - E' ripreso intorno alle 18 il servizio della linea 1 della tramvia nel tratto intorno a piazza Batoni, interrotto dalle 12.15 per uno scontro tra un'auto e un convoglio del tram, poi uscito in parte dal binario. Il servizio, inizialmente rallentato, tornerà con gradualità alla normalità: al momento, si spiega da Gest, le corse partono ogni dieci minuti circa, ed impiegheranno circa due ore per tornare al regime ordinario di una corsa ogni sei minuti circa. Complesso e lungo l'intervento di ripristino: dopo la rimozione dell'auto incidentata, per il riposizionamento del tram sulla corsia è stato necessario l'impiego di una grossa gru. Il convoglio è stato poi portato al deposito. Ancora in corso le verifiche per analizzare la dinamica dello scontro tra i mezzi: al vaglio ci sono anche i video delle telecamere della zona.