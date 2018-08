Moto2: pole di Bagnaia a Silverstone

ROMA, 25 AGO - Francesco Bagnaia, leader del mondiale classe Moto2, ha conquistato la pole position nel Gp di Gran Bretagna. L'italiano della Kalex, già autore della pole nell'ultima prova in Austria, ha fatto segnare il tempo di 2:08.153, precedendo l'australiano Remy Gardner (Tech3) e lo spagnolo Alex Marquez (Kalex). Quarto tempo per il tedesco Marcel Schrotter (Kalex), quinto per Luca Marini (Kalex) e sesto per il francese Fabio Quartararo (Speed Up).