Pioli, non vediamo l'ora di cominciare

FIRENZE, 25 AGO - ''Non vediamo l'ora di cominciare e di farlo bene''. Così Stefano Pioli alla vigilia della gara con il Chievo che segna il debutto ufficiale della sua Fiorentina. ''Voglio una squadra spumeggiante, che sappia mettere sempre in campo tutte le sue qualità e non si arrenda mai - ha continuato il tecnico viola - Difficile adesso dire dove potremo arrivare, sulla carta ci sono sei formazioni più forti. Di certo il nostro progetto è volto a riportare la Fiorentina in Europa, pure in Champions come è stato in passato: non so se questo sarà l'anno giusto perché lo vedo come un progetto da 3-4 anni, intanto però i migliori sono rimasti e sono arrivati giovani di ottime prospettive''. Out domani gli squalificati Veretout e Sottil e gli acciaccati Thereau e Graiciar, in dubbio Mirallas per un leggero affaticamento muscolare mentre Pjaca è convocabile.