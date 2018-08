Radicali, Mattarella salga su Diciotti

ROMA, 25 AGO - "Io credo che il Presidente Mattarella, che certamente sta facendo molto, debba assumere una posizione ufficiale. Chiedo al Presidente, anche in virtù del suo ruolo di Capo delle Forze Armate, di recarsi a Catania a visitare di persona la realtà dei 148 sequestrati. Chiedo a chi non accetta di proseguire nella discesa di questa china che conduce ad un regime autoritario di mobilitarsi con me nell'azione di sciopero della fame. Serve un onda nonviolenta per sbloccare la situazione rifuggendo qualsiasi azione violenta che sarebbe esclusivamente un aiuto a Salvini e soci". E' quanto chiede Igor Boni della Direzione nazionale Radicali Italiani.