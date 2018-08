Mattarella, famiglie guardino a futuro

ROMA, 25 AGO - "Santità, la ringrazio sentitamente per il messaggio che ha voluto cortesemente indirizzarmi nel momento in cui si accinge a partire per l'Irlanda. L'Italia e la comunità internazionale guardano con vivo interesse a questa sua missione, segno della sua paterna vicinanza alle famiglie che, provenienti da numerosissimi paesi, si ritrovano a Dublino per ascoltare il suo alto messaggio evangelico e confermare il loro impegno ad affrontare le urgenti sfide del mondo contemporaneo con autentico spirito cristiano". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio inviato a papa Francesco, in occasione della partenza per il Viaggio Apostolico in Irlanda. "Certo che la sua visita apostolica - prosegue - recherà anche un importante messaggio di speranza per la Chiesa e il popolo d'Irlanda, le rinnovo i sensi della mia profonda stima e le porgo, anche a nome degli italiani tutti, un sincero augurio di buon viaggio".