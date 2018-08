Migranti: Lega, Tso per Boldrini

ROMA, 25 AGO - "La signora Laura Boldrini, leggendo l'intervista che ha rilasciato al Corriere, ha bisogno un lungo periodo di riposo. Se non di un trattamento sanitario obbligatorio. Ma quando dice che 'ci sono 195 ostaggi che attendono di essere liberati' e quando evoca la dittatura si rende conto dell'assurdità delle sue affermazioni? Forse la signora Boldrini ignora che in Italia ci sono delle leggi che normano l'ingresso, leggi da far rispettare, leggi peraltro presenti in tutti i Paesi occidentali, e dimentica che l'Italia negli ultimi cinque anni di pessimi Governi di sinistra ha accolto oltre 600mila immigrati, che non scappavano da nessuna guerra, con un costo economico di oltre 20 miliardi e un costo sociale incalcolabile". Lo afferma Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.