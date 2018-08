Roma: Baldissoni,rotto ghiaccio a Torino

ROMA, 25 AGO - "A Torino abbiamo rotto il ghiaccio, lunedì sera speriamo di uscire dal campo con una soddisfazione come domenica scorsa". Dopo il debutto vincente in campionato, il dg della Roma Mauro Baldissoni chiede alla squadra di Di Francesco di partire col piede giusto anche all'esordio stagionale in casa. "Secondo me il vero inizio è quello che si fa all'Olimpico, quando si torna a casa e si riabbracciano i tifosi, che peraltro ringrazio perché abbiamo superato i numeri dell'anno scorso durante la campagna abbonamenti" annuncia ai microfoni di Roma Radio, spiegando anche la novità dei palchi lancia-cori da quest'anno presenti in entrambe le curve: "Serve a tifare in totale sicurezza e senza il rischio di sanzioni amministrative. Non ci sarà un tornello aggiuntivo per accedere al palco, si potrà salire massimo in due, comunicando in anticipo le generalità di chi salirà. Ovviamente invitiamo i tifosi a mantenere un comportamento corretto, in casa e in trasferta".