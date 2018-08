Raid rapine, minacciati e feriti anziani

ROVIGO, 25 AGO - Nel corso di una raid a scopo di rapina, a Occhiobello (Rovigo), tre individui armati e travisati hanno minacciato e ferito tre anziani in due diversi episodi. Nel primo caso i tre si sono introdotti nell'abitazione di una donna di 78 anni e minacciandola con una roncola le hanno sottratto una esigua somma di denaro e l'auto che poi è stato abbandonato poco lontano. Quindi i malviventi si sono introdotti in un'abitazione bastonando una coppia, lui 68 anni e lei 63, per sottrarre alcuni monili d'oro. Marito e moglie hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere a Rovigo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.