Velazquez, obiettivo domani è vincere

UDINE, 25 AGO - "Il nostro obiettivo per domani è vincere, ma è chiaro che la Sampdoria è un avversario difficile". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese, Julio Velazquez, nella conferenza stampa in vista della partita di domani sera, alla prima casalinga che coinciderà anche con l'esordio in campionato per le due genovesi dopo il crollo del ponte Morandi. "Penso che tutti siamo Genova dopo quello che è successo - ha aggiunto - non credo però che avrà riflessi sul calcio, non credo sia una motivazione in più per la Sampdoria. Penso che abbia la motivazione sempre altissima". Per la partita di domani torna a disposizione il portiere argentino Juan Musso, dopo l'infortunio a un dito rimediato nel corso della preparazione estiva: "Sta bene anche se si è allenato solo due giorni con il resto della squadra, domani vediamo". L'imprevisto lo ha portato invece la rifinitura di questa mattina. "Barak - ha riferito Velazquez - ha avuto un piccolo infortunio ma credo che per domani possa recuperare".