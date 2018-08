Badante morta e anziana ferita in casa

ANCONA, 25 AGO - Badante romena 62enne morta in bagno e 91enne assistita a terra in cucina in gravi condizioni. E' la situazione che si è trovato di fronte stamattina il nipote dell'anziana in un appartamento di via San Gaspare ad Ancona. Sono intervenuti gli agenti Squadra Mobile, guidati dal vice questore Carlo Pinto, e della Scientifica con il pm Valentina Bavai. Le due donne non presenterebbero segni di ferite da taglio o da sparo: una delle ipotesi è che la badante sia morta per cause naturali e l'anziana sia caduta dopo essere rimasta sola. Sul posto sta arrivando il medico legale Marco Valsecchi per una prima ispezione sul corpo della deceduta.