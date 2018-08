Tesla: Musk, resta in Borsa, è la strada migliore (2)

NEW YORK, 25 AGO - La strada migliore per Tesla è restare quotata in Borsa. Lo afferma l'amministratore delegato del colosso delle auto elettriche Elon Musk, dopo aver incontrato il consiglio di amministrazione. Il piano per il delisting "sarebbe più difficile di quanto anticipato". "Dai commenti che ho ricevuto è chiaro che la maggior parte degli azionisti esistenti ritiene che sia meglio" che Tesla resti una società quotata, afferma Musk, sottolineando che "anche se la maggior parte degli azionisti ha affermato che sarebbero rimasti" nella società anche a fronte di un delisting, l'idea di fondo e' stata: "Per favore, non farlo". Per Musk si tratta di una decisa inversione di rotta dopo aver scioccato solo poche settimana fa Wall Street con un tweet su un possibile delisting di Tesla a 420 dollari per azione. (ANSA).