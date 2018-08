Usa: Trump, per gop difficile mantenere controllo Camera

NEW YORK, 25 AGO - Donald Trump ammette: per i repubblicani potrebbe essere difficile mantenere il controllo della camera alle prossime elezioni di medio termine. Rinunciando a parlare di 'ondata rossa' al voto, il presidente americano spiega come 'al Senato i repubblicani faranno molto bene, vinceremo molti seggi. Alla Camera sarà probabilmente più dura'.(ANSA).