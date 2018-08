Diffonde immagini erotiche fidanzatina, denunciato

LUCCA, 24 AGO - Ha condiviso su una chat di Whatsapp con gli amici immagini e filmati della fidanzatina 14enne, ritratta in atteggiamenti erotici e sessualmente espliciti. Il video è diventato virale in Lucchesia e ora il ragazzo, con 8 coetanei, tutti minori, è stato denunciato alla procura del tribunale dei minori di Firenze, per divulgazione di pornografia minorile. Le indagini dei carabinieri sono partite a febbraio dopo alcune notizie 'confidenziali' e hanno avuto un'accelerazione per la denuncia della madre della 14enne. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare che il ragazzo aveva diffuso le immagini, poi arrivate fino alla chat della scuola, a insaputa della 14enne. Ben presto la notizia ha raggiunto qualche genitore e molti si sono preoccupati per quanto stava circolando. I militari, con discrezione, hanno sentito numerosi ragazzi, come persone informate, raccogliendo molti elementi e ricostruendo la catena delle pubblicazioni, fino ad accertare le responsabilità dei 9, tutti tra 16 e i 17 anni.