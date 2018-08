Migranti: Farnesina, no di Budapest sulla Diciotti

ROMA, 24 AGO - Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha incontrato ieri alla Farnesina il collega degli Esteri ungherese Peter Szijjarto e ha chiesto la disponibilità di Budapest ad accogliere una parte dei migranti salvati in mare dalla nave 'Diciotti', riscontrandone la contrarietà. Lo fa sapere la Farnesina. Il ministro ungherese ha sottolineato come vi fosse notevole identità di vedute tra Roma e Budapest in tema di politiche migratorie europee. Moavero, dal canto suo, ha spiegato come la visione italiana presenti punti di dissonanza da quella ungherese.