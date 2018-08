Usa: interrotte le cure per il senatore John McCain

WASHINGTON, 24 AGO - Il senatore repubblicano John McCain non riceverà più le cure per il tumore di cui soffre da tempo. Lo rende noto la sua famiglia, citata dai media Usa. "L'estate scorsa il senatore John McCain ha condiviso con gli americani quanto la nostra famiglia già sapeva", si legge nella nota. "Gli era stato diagnosticato una forma aggressiva di glioblastoma e la prognosi era grave. In quest'anno John ha superato le aspettative di sopravvivenza. Ma il progresso della malattia e l'inesorabile avanzare dell'età rendono il loro verdetto. Con la sua consueta forza di volontà, ha adesso scelto di interrompere le cure mediche".