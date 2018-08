Trova bomba a mano e la porta ai Cc

BOLOGNA, 24 AGO - Ha trovato una bomba a mano vicino a casa e, incurante del pericolo, l'ha caricata in macchina e portata ai Carabinieri. A fare la scoperta, a Minerbio nel Bolognese, è stato un uomo di 40 anni, che ieri mattina si è presentato in caserma con l'ordigno. I militari hanno verificato che si trattava di una bomba modello SRCM, prodotta nel 1972. Per accertare che fosse innocua, è stato necessario attivare le procedure di sicurezza, con l'intervento degli artificieri del comando provinciale che hanno controllato e messo in sicurezza la bomba. L'Arma ricorda, a coloro che casualmente o a seguito di ricerche trovino ordigni bellici, che occorre avvisare subito le forze dell'ordine, senza prendere altre iniziative come maneggiarli o spostarli.